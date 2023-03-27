وزيرى: افتتاح المتحف اليونانى الرومانى بعد تطويره خلال أسابيع

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مارس 2023 01:26 مساءً - كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عن افتتاح المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه المتحف الوحيد المتخصص في آثار العصر اليوناني والروماني، وستعرض به لأول مرة قطع أثرية من الآثار الغارقة.

وقال إنه بالنسبة لقصر محمد علي بشبرا، تم الانتهاء منه تمامًا وجاهز للافتتاح، وهو الأمر كذلك بالنسبة لمتحف عواصم مصر.

وجاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير بمقر وزارة السياحة والآثار للإعلان عن مجموعة من التسهيلات والتيسيرات لمواطني عدد من الدول للحصول على تأشيرة دخول مصر.