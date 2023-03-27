اليوم.. قناة اقرأ تطلق منصتها الرقمية لمتابعيها في جميع أنحاء العالم

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مارس 2023 01:26 مساءً - أتاحت قناة اقرأ الفضائية اليوم لمتابعيها في جميع انحاء العالم مشاهدة البث المباشر وكافة برامجها عبر منصتها الرقمية "تطبيق اقرأ" على منصتي "GooglePlay" و"App Store"، بالإضافة للموقع الإلكتروني الخاص بها.

جدير بالذكر أن التطبيق مجاني، ويوفر مزايا التصفح السهل والسريع مع جودة عالية في الصورة، وخصائص إضافية منها تخطي المقدمة والتحكم في عرض البرنامج، من حيث التوقف واستكمال المشاهدة.

وتشمل المنصة برامج اقرأ في رمضان عبر خيار "رمضان الخير"، إضافة إلى كافة قنوات اقرأ الفضائية واقرأ الدولية، قناة القرآن الكريم وقناة مناجاة كما يمكنهم مشاهدة أرشيف القناة من خلال مختارات 1 ومختارات 2.

وكانت قناة "اقرأ" قد قررت إطلاق المنصة الرقمية بالتزامن مع إطلاق دورتها البرامجية رمضان 2023 "رمضان الخير" تماشيا مع خطتها لتطوير محتوى القناة والبرامج وجميع وسائل التواصل التابعة لها.