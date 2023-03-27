” John Wick: Chapter 4” لـ كيانو ريفز يتصدر شباك التذاكر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مارس 2023 11:31 صباحاً - تصدر فيلم " John Wick: Chapter 4" بطولة كيانو ريفز، شباك التذاكر في أميركا الشمالية محققا 73.5 مليون دولار في أسبوع عرض الأول، وفقًا لشركات التوزيع حسبما ذكر موقع deadline.

وفيلم شركة لايونز جيت، الذي قام ببطولته ريفز باعتباره القاتل المتردد جون ويك، تجاوز كل التوقعات وعطلات نهاية الأسبوع الافتتاحية السابقة للفيلم المصنف "R"، منذ إطلاقه لأول مرة في عام 2014 بفيلم جون ويك محققا 14 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية)، نمت السلسلة التي أخرجها تشاد ستالسكي باطراد مع كل جزء جديد.

حقق الجزء الثاني عام 2017 30.4 مليون دولار، وظهر الجزء الثالث عام 2019 محققا 56.8 مليون دولار.

وتدور أحداث الجزء الجديد حول محاولات قتل جون ويك بعد الفدية التى وضعت على رأسه، وبعد فقدانه ملاذه الأخير فى فندق Continental في مدينة نيويورك ومنعه من الدخول، وسرعان ما سيلجأ ويك إلى صوفيا التى تجسدها الممثلة هالى بيري، التى كانت تجمعها علاقة عاطفية بويك منذ زمن بعيد.