اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. منة فضالي تشوق جمهوها بصورة جريئة لها مع هذا الرجل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الفيديوهات الصوروظهرت منة فضالي في أحد مشاهد مسلسل سره الباتع الذي يعرض حالياً ، مرتدية ملابس من اللون الأسود وهي بجوار الفنان أحمدوفيق بطريقة أثارت إعجاب جمهورها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاه، مما جعلها إطلالة مميزة وجريئة

وعلقت على الصورة قائلة “فاطمه و ابو العزم وقصه الحب وانا بصراحه بحب وفيق مش ابو العزم لان قلبو طيب

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