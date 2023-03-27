مسلسل ”الهرشة السابعة” مستمر في صدارة تريند تويتر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مارس 2023 10:26 صباحاً - تصدر مسلسل "الهرشة السابعة" تريند على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، لمدة 3 أيام متواصلة عقب عرض حلقاته الأولى في موسم رمضان 2023، حيث أشاد المتابعون بالعمل وبأداء الأبطال.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، ويضم عددًا من القضايا التي تهم الجمهور من بينها اختفاء الحب بعد الزواج، حيث يكشف العمل قصة حب رومانسية تنتهي بالزواج بين بطلي العمل، وكيف يتسرب الملل إلى حياتهم الزوجية بمرور السنوات، ويقع طرفا العلاقة في أسر الإحباط.

يضم "الهرشة السابعة" عددًا كبيرًا من النجوم، وهم أمينة خليل، محمد شاهين، على قاسم، عايدة رياض، عماد رشاد، أسماء جلال، محمد محمود، حنان سليمان، بجانب العديد من ضيوف الشرف.

يعرض المسلسل يوميًا في رمضان على قناة "MBC مصر"، في تمام الساعة الـ10 مساءً ويعاد في الساعة الـ 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة، كما يعرض على "MBC مصر 2" في تمام الساعة الـ 8 مساءً ويعاد الثالثة فجرًا، بالإضافة إلى منصة شاهد الإلكترونية، ويتكون المسلسل من 15 حلقة.