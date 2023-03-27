اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. لاميتا فرنجية تستعرض مفاتنها بالأسود المخرم من كل حته والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام .وظهرت لاميتا فرنجية خلال أحدث جلسة تصوير لها ، مرتدية فستان مخرم من اللون الأسود وتستعرض مفاتنها بطريقة أثار اعجاب جمهورها في كل مكان، واستخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة مع استعراض جمال عيونها بطريقة أثارت إعجاب محبيها، معلقة : الأسود ومع وضع قلب

وعلق جمهورها على الصور مثل سيدة جميلات الكرة الارضية- اي شو هل حلااااااااا كلووووو

شاهد من هنا



