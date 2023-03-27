بالفيديو.. شيماء سيف تكشف حقيقة طلاقها

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مارس 2023 09:29 صباحاً - كشفت الفنانة شيماء سيف، حقيقة ما تردد وأثير مؤخرًا عن انفصالها عن زوجها، قائلة:"كل لما كنت اتضايق أروح داخلة هابدة جوزي البلوك على السوشيال ميديا".

وتابعت خلال لقائها ببرنامج "أنا والقناع" المذاع على قناة "سي بي سي":"أنا وجوزي برج الأسد احنا الاتنين ناريين مع بعض والقلبة بتاعتنا مع بعض صعبة، فاتعلمنا مع الوقت مفيش داعي نعمل خناقة نندم عليها فخلاص لو زعلانين نبعد عن وش بعض وعلى آخر اليوم الدنيا بتهدا".

وأضافت:"لما أكون قاعدة زعلانة ولابسة وش القفوشة وداخلين نتكلم في خناقة فيروح جوزي داخل ويقولي ايه اللى أنتي عاملاه في نفسك ده يا صندوق فاضحك والموضوع ينتهي والخناقة تبوظ، وبقينا عاملين ديل مع بعض اللي يضحك التاني حقه ضاع".

ولفتت شيماء سيف:"النشر علي السوشيال ميديا عكس الستر والأحسن أن اللي في البيوت ميطلعش، ولكن أنا للأسف كنت بتسرع واطلع أتكلم وأعمله بلوك لما نتضايق ونتخانق أنا وجوزي، بس طبعا اللى كنت بعمله ده عبط".

حقيقة انفصال شيماء سيف عن زوجها

وأشارت:"مرة دخلت وكتبت الحمد لله وكل شئ نصيب، والجملة دي اتفهمت غلط، اللى حصل ساعتها أننا كنا بنعمل مسلسل دنيا سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز ودنيا جالهم كورونا وأنا كنت متخانقة مع جوزي وعرفت أن المسلسل مش هيتعرض في رمضان فكل الحاجات جت مع بعض، فدخلت قلت الحمد لله كل شئ نصيب وقدر الله وما شاء فعل، تاني يوم قالوا شيماء سيف اتطقلت، وفضلوا مقتنعين فترة اني اتطلقت وقلت مش هطلع أدافع ولا أوضح وسكت، والموقف ده علمني ان مش كل حاجة للنشر علي السوشيال ميديا علشان دي بتعمل مشاكل كتيرة".