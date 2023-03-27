شاهد.. ميريهان حسين تفاجئ متابعيها بـ لوك جديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مارس 2023 09:29 صباحاً - حرصت الفنانة ميريهان حسين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام، بفيديو جديد من أحدث ظهور لها.

تألقت ميريهان حسين في الفيديو بإطلالة محتشمة، حيث ارتدت قفطان مفتوح باللون الأسود المطرز و نسقت معها بنطلون أخطر و توب باللون الأصفر.

انتعلت ميريهان حسين حذاء صيفي أنيق ذا كعب عالي مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأخضر، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ميريهان حسين على خصلات شعرها الأسود المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها.