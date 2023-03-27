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شاهد.. ميريهان حسين تفاجئ متابعيها بـ لوك جديد

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مارس 2023 09:29 صباحاً - حرصت الفنانة ميريهان حسين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام، بفيديو جديد من أحدث ظهور لها.

تألقت ميريهان حسين في الفيديو بإطلالة محتشمة، حيث ارتدت قفطان مفتوح باللون الأسود المطرز و نسقت معها بنطلون أخطر و توب باللون الأصفر.

انتعلت ميريهان حسين حذاء صيفي أنيق ذا كعب عالي مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأخضر، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ميريهان حسين على خصلات شعرها الأسود المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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