”جعفر العمدة” يعثر على ابنه المخطوف في الحلقة الرابعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مارس 2023 08:23 صباحاً - انتهت الحلقة الرابعة من مسلسل جعفر العمدة بالكشف عن اللقاء الأول بين جعفر العمدة وابنه المتخطف منذ 19 عاماً وسط ذهول والدته ثريا.

وتبدأ تلك الأحداث برجل يذهب لجعفر ليخبره أن بلال شامة من اختطف ابنه اتصل به هاتفياً من الكويت ليخبره أن الطفل الذي تبناه وقام بتربيته هو ابن جعفر العمدة وذلك قبل موته

وتنتهي أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل جعفر العمدة، برؤية ابنه بعد غياب أكثر من 19 عامًا، وسط ذهول والدته «ثريا».

يذكر أن مسلسل العمدة تدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي حول جعفر المتزوج من 3 سيدات ويمتلك شركة مقاولات إلا أن لديه العديد من الصراعات، ويقابل عايدة التي تقوم زينة بدورها ويتعرف عليها لتنشأ بينهم قصة مليئة بالمفاجآت