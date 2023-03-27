رامز جلال يسخر من ”محمد فؤاد” في رامز نيفر إند

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مارس 2023 08:23 صباحاً - استقبل رامز جلال زميله الفنان محمد فؤاد بوصلة سخرية بسبب ملابسه، إذ ارتدا فؤاد "ترينج" ملابس رياضية واعتمد على اللون الأبيض وبعض الخطوط باللون الأسود، كما ارتداء أسفله تي شيرت باللون الأسود، وانتعل حذاء باللون الرصاصي.

وعقب وصول فؤاد علق رامز لوك فؤاد: "شعر فؤاد بيلمع أوي ملمعه بورنيش جزم".

جدير بالذكر أن رامز جلال تجمعه علاقة صداقة وزمالة مع محمد فؤاد، وسبق أن اشتركا في بطولة فيلم غاوي حب بمشاركة الفنانة حلا شيحة.

وكعادته استعرض رامز جلال موهبته الغنائية وبدأ يحاكي أغنية حبيبي يا لمحمد فؤاد، وقال: "الفؤش الحقيقي وقع في طريقي.. ناوي أجيب من الآخر وهانعمل مساخر.. هو ده.. أيوة ده.. هو ده .. الفؤش الحقيقي".

وأعلن رامز، صاحب أكبر برنامج مقالب في المواسم الرمضانية، أنه يخشى على فؤاد من أن يتعرض لأزمة صحية بسبب ما سوف يتعرض له، وقال: "سامحني يا فؤش خايف يغمى عليك وماتفوقش".

وعن علاقة الزمالة التي تجمع الاثنين قال رامز مادحا محمد فؤاد: "مش عارف قيمة نفسه ولا ينافسه أحد، هو أقرب رفيق بحبه من قلبي بحق وحقيق وهو بالنسبالي بمثابة الشقيق".

ولم ينفعل محمد فؤاد بعدما اكتشف المقلب وطلب من رامز أن يتوقف عن ارتكاب أي أفعال أخرى، ودخل في وصلة غناء برفقة رامز واندمجا معاً في غناء أغنية حيران كدة ليه.