شقيق مهرة يثير المتاعب في ضرب نار

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مارس 2023 08:23 صباحاً - بدأ شقيق مهرة طارق في مصاحبة عدد من الأشخاص غير الأسوياء من بينهم من يقوم بتوزيع المخدران.

وإلى جانب تعاطي المخدرات، يتعرف طارق على روبي مدمنة المخدرات في منزل عمدة ويحدث انجذاب بينهما ما ينبئ بدخوله إلى طريق مظلم على يدها وظهر ذلك بشكل واضح في الحلقة الرابعة من المسلسل الرمضاني.

وتبدأ المشاحنات بينه وبين شقيقته مهرة بسبب محاولاته التسللس من ورائها لمقابلة أصدقائه ومحاولة إقناعها بالعودة إلى العمل رغم المضايقات التي تتعرض لها وفي النهاية محاولته إقناعها الزواج من رجل الأعمال الثري زيدان صاحب الأعمال المشبوهة.

ويقدم الثنائي، أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز دراما شعبية مليئة بالصراعات ولكنها لا تخلو من الرومانسية من خلال شخصية مهرة التي تقوم بها ياسمين عبد العزيز، وشخصية جابر أبو شديد القادم من سوهاج إلى القاهرة ليفتتح ورشة تصليح إطارات السيارات.