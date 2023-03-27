حمادة هلال يتحدث عن عالم الجن الحقيقي في مسلسل المداح

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مارس 2023 08:23 صباحاً - في الحلقة الخامسة من مسلسل المداح يحاول صابر إنقاذ طفله من ملكة الجن "هند"، التي تؤدي دورها الفنانة لوسي، وظهر رمز العهد في كتاب صابر مرة أخرى، وظهرت علامة كتاب العهد على يد صابر، وتدريجيا حاول جمع كلمات ترشده على الطريق الصحيح حتى ظهرت كلمة "الولد".

أما في الحلقة الرابعة شهدت تطورات جديدة في الأحداث حيث استطاع صابر أن ينجو من الحادث الذي تسبب فيه أحد أفراد الجان، وكان يجلس بجواره في السيارة الفنان عبد العزيز مخيون، لكنه اختفى سريعاً بعدما علم بوجود أفراد من الجان يتتبعون صابر.

وكتب الفنان حمادة هلال على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقال :"بعيداً عن انه مسلسل و عن شوية الهزار العالم ده حقيقي و اللي في المسلسل نسبة لا تذكر منه و في ناس كتير حوالينا مؤذية و ناس مؤذية ، ربنا يحفظنا جميعاً ".