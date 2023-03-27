اتفرج- انت الان تتابع خبر كلام يزعل من شيماء سيف عن علاقتها بوالدها: خرجت والدي ولغيت تواجده والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ظهرت الفنانة شيماء سيف كضيف في برنامج “أنا والقناع” وهو الذي يبث على قناة الحياة الفضائية، وهو الذي تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب، وتحدثت أثناء لقائها عن حياتها الشخصية والمهنية، وهي من أكثر الحلقات التي حصلت على نسبة مشاهدة عالية.

أسرار في حياة شيماء سيف الشخصية

وكشفت شيماء سيف عن علاقتها بعائلتها قائلة “علاقتي قوية بعائلتي وشقيقاتي، وعندي أخت مابتحبش تظهر على السوشيال ميديا.. ولما نزلت صورنا في فرحي؛ قالتلي محدش يعرف إنك أختي، هي طيبة، أو وعايزة تبقى بعيدة عن جو السوشيال ميديا”،، خرَّجت والدي، ولغيت تواجده؛ تعاطفاً مع والدتي، “دايما بقول: القسوة بتتقابل بقسوة.. وأنا مش ملاك”، أكدت أنها شخصية عنيدة للغاية ولا تسامح”.