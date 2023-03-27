اتفرج- انت الان تتابع خبر بالصور.. حمادة هلال عن السحر والجن في المداح: حوالينا ناس كتير مؤذية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وقام الفنان حمادة هلال بالتعليق على الجدل الذي انتشر حول الجزء الثالث من مسلسله “المداح- أسطورة العشق”، وهو الذي يعرض على قناة إم بي سي مصر يومياً طوال أيام شهر رمضان 2023، وبشكل خاص أنه ناقش الكثير من القضايا التي تتعلق بالجن والسحر وكل الاعمال الشيطانية.

مسلسل المداح

ودون حمادة من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلاً “بعيداً عن انه مسلسل وعن شوية الهزار، العالم ده حقيقي واللي في المسلسل نسبة لا تذكر منه وفي ناس كتير حوالينا مأذية وناس مؤذية، ربنا يحفظنا جميعاً”.

وحقق مسلسل المداح أسطورة العشق نجاح كبير في موسميه الأول والثاني وأصبح له قاعدة جماهيرية كبيرة، وهو بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، يسرا اللوزي، خالد زكي، محمد رياض، رانيا فريد شوقي، وعبد العزيز مخيون، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، حنان سليمان، تامر شلتوت، وصبحي خليل وغيرهم، من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.