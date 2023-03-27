اتفرج- انت الان تتابع خبر مي عمر: مش بشتغل بسبب جوزي ومستحيل اشتغل مع غادة عبد الرازق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قالت الفنانة مي عمر، أن زوجها المخرج محمد سامي لم يفرضها على الوسط الفني، وأن الفن هو المجال الذي لا يمكن الاستمرار فيه بالواسطة.وأضافت “مي” خلال حلولها ضيفة في برنامج “حبر سري” المُذاع على قناة القاهرة والناس: “كنت بحس بالظلم لما بيتقال إني بمثل عشان أنا مرات محمد سامي، بس بعد فترة بقيت بحس إن الكلام ده مش فارق معايا، اللي قدمني هو محمد سامي اه، لكن مافيش حد يقدر يفرض حد على الناس، المهنة دي مافيهاش فرض لكن فيها مساعدة”.

مي عمر: مافيش كيميا بيني وبين غادة عبد الرازق بسبب خلافنا القديم

وحول إمكانية عملها مع الفنانة غادة عبد الرازق قالت: “مستحيل، خلافها مع محمد سامي قديم جدًا، ولازم يكون في كيميا بين الممثلين عشان الشغل يطلع حلو، ماظنش أنا وغادة هنعمل شغل حلو مع بعض، عشان كان في خلاف قديم، هو عدا لكن ده مش معناه أننا نشتغل مع بعض”.