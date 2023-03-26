اتفرج- انت الان تتابع خبر سخرية حسن شاكوش من شذى بعدما وصفته بالمستفز: معرفهاش والله العظيم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ظهر رد فعل مغني المهرجانات حسن شاكوش على انتقادات الفنانة شذى له وقالت لا يجيد الحديث من الأساس، وقال “هي بتغني؟! هي دي مغنية؟! بتغني إيه؟! معرفهاش والله العظيم، أنتِ حافظة لها أغاني؟!”.