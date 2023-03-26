اتفرج- انت الان تتابع خبر سخرية حسن شاكوش من شذى بعدما وصفته بالمستفز: معرفهاش والله العظيم والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - ظهر رد فعل مغني المهرجانات حسن شاكوش على انتقادات الفنانة شذى له وقالت لا يجيد الحديث من الأساس، وقال “هي بتغني؟! هي دي مغنية؟! بتغني إيه؟! معرفهاش والله العظيم، أنتِ حافظة لها أغاني؟!”.
رد فعل حسن شاكوش من سخرية شذى منهوتابع حس شاكوش أثناء حواره مع الإعلامية بسمة وهبة وهي مقدمة برنامج “العرافة” الذي يقدم على قناة “المحور”، قائلاً “ربنا يتولاها، أنا مش مستفز زي ما هي بتقول، أنا بتكلم بطبيعتي، لكن أنا مبغلطش، ومش بحب أكون FAKE”.
رأي حسن شاكوش في حمو بيكا
وكشف حسن شاكوش عن رأيه في مغي المهرجانات حمو بيكا الذي قال إنه مغرور، وأوضح قائلاً “حمو تلقائي، ومعاهم معاهم، عليهم عليهم، غلبان وطيب والناس بتلعب بدماغه ومشاعره، لما تكون طيبة زيادة عن اللزوم بتبقي وحشه جداً، عشان الناس بتقولك شمال يبقى شمال ويمين يبقى يمين، وبعد التصريحات دي، اتصل بيّ وقالي تعالى نقعد مع بعض”.