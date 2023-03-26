اتفرج- انت الان تتابع خبر مي عمر تختار بين تامر حسني ومحمد رمضان؟ شاهدوا ردها القوي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أثارت الفنانة مى عمر الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي عقب ظهورها في برنامج “حبر سري” مع الإعلامية أسما إبراهيم على شاشة القاهرة ووالناس ، وتصريحاتها التي انتشرت بشكل كبير عقب عرض البرنامج المباشرة ، خاصة حديثتها عن الفنانة عبد الرازق وخلافها مع زوجها المخرج خالد سامي .

مي عمر وتامر حسني

زوجها محمد سامي وبالرغم من أنه خلاف قديم إلا إنه هناك أشياء لايمكن أحد يتخطاها نهائيا ، قائلة:” مفيش كيمياء بينا ولازم يكون في توافق بين الممثلين في العمل الواحد”.

وعلقت مي عمر على تركها مسلسل ” تاج” مع النجم تامر حسني من أجل النجم محمد رمضان لمشاركته مسلسل “جعفر العمدة ” ، قائلة :” سبب عدم مشاركتي في فيلم تاج مع تامر حسني بسبب تصوير مسلسل جعفر العمدة مع محمد رمضان وكان هناك تضارب في المواعيد ومعرفتش انسق مواعيدي “.

أبناء مي عمر

وتزوجت مي عمر من المخرج محمد سامي منذ 2010 وأسفر الزواج عن ابنتين هما تايا وسيلين ، يعد مسلسل الأسطورة هو أهم أدوار مي عمر ولاقت شهرة واسعة عقب مشاركتها مع محمد رمضان في المسلسل ، كما تخرجت مى عمر من قسم الصحافة والإعلام جامعة الأمريكية بالقاهرة .