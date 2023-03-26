اتفرج - انت الان تتابع خبر رد فعل محمد فؤاد على مقلب رامز جلال: صدم الجميع بقبلاته له بعد اكتشافه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جاء رد فعل الفنان محمد فؤاد بعدما اكتشف مقلب رامز جلال في برنامج “رامز نيفر إند” الذي يبث على قناة إم بي سي مصر الفضائية اليوم الأحد، بمثابة صدمة كبيرة بالنسبة إلى الكثير من المشاهدين.

مقلب رامز جلال اليوم في محمد فؤاد

وظهر الفنان محمد فؤاد ضحية في برنامج “رامز نيفر إند” كرابع ضحية في برنامج رامز جلال الذي يبث في شهر رمضان 2023، وجاء في مقلب الغسالة الذي بدأ بتواجده في افتتاح واحد من المطاعم الكبيرة، وبعدها تم احتجازه في الغسالة قبل أن يكتشف أنه مقلب رامز جلال، وهو الذي يقدم بشكل يومي.

رد فعل محمد فؤاد بعد مقلب رامز جلال

وانفعال الفنان محمد فؤاد ظهر طوال الحلفة، ولكنه استقبل تواجد رامز جلال بعد المقلب برد فعل غريب وغير مفهوم جعل جميع المشاهدين يشعرون بالصدمة، حيث أنه استقبله بالكثير من القبلات والأحضان، وبدون أي عصبية بعدما اكتشف تواجده في نهاية الحلقة، وهي من الأشياء التي حصلت على استغراب الكثير من المشاهدين.