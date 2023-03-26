اتفرج- انت الان تتابع خبر مواعيد عرض مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني والقنوات الناقلة.. “مش هتقدر تبطل ضحك” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يهتم الملايين من المتابعين والمشاهدين في جمهورية مصر العربية، بمعرفة مواعيد عرض مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني، والذي حقق أعلى نسبة مشاهدة عالية منذ بداية شهر رمضان المبارك، وخلال السطور التالية سنتعرف على القنوات الناقلة للمسلسل والمواعيد.

القنوات الناقلة لمسلسل رمضان كريم الجزء الثاني

يبحث الملايين من المواطنين في جمهورية مصر العربية عن القنوات الناقلة لمسلسل رمضان كريم الجزء الثاني، والذي يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2023، إليكم القنوات الناقلة:

– قنوات النهار

– قنوات القاهرة والناس

– قناة الشمس

– قنوات التليفزيون المصري.

أبطال مسلسل رمضان كريم الجزء الثانى

يشارك الفنان سيد رجب في بطولة مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبدالعزيز، كلا من:

– بيومي فؤاد

– سلوى عثمان

– صبري فواز

– محمد لطفي

– أحمد صيام

– نجلاء بدر، نهى صالح

– كريم الأبنودي

– كريم عفيفي

– رانيا فتح الله

– شريف حسني

– ويزو

– إنعام سالوسة

– سلوى خطاب

أحداث مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني

تدور أحداث مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني في إطار الاجتماعي الكوميدي الشعبي، ويتحدث عن عادات الأسر المصرية في الحارة الشعبية خلال شهر رمضان الكريم.