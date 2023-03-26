اتفرج- انت الان تتابع خبر مواعيد عرض مسلسل بابا المجال 2023 لمصطفى شعبان.. أعرف القنوات الناقلة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يتسأل الملايين من المواطنين في جمهورية مصر العربية والوطن العربي، عن مواعيد عرض مسلسل بابا المجال 2023 لمصطفى شعبان، والذي حقق نجاح كبير منذ عرض اولى حلقاته مع بداية شهر رمضان المبارك ،ومن خلال التقرير المفصل سنتعرف على كافة المواعيد والقنوات الناقلة.

مواعيد عرض مسلسل بابا المجال 2023

يبحث الملايين من المواطنين في جمهورية مصر العربية، عن مواعيد عرض مسلسل بابا المجال والذي يعرض على أربع قنوات وهم النهار والنهار دراما والتليفزيون الاردني وقناة SBC، إليكم المواعيد التالية:

– مسلسل بابا المجال على قناة النهار في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويعاد في الثانية صباحًا والتاسعة صباحًا.

– مسلسل بابا المجال على شاشة قناة النهار دراما في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويعاد الساعة الرابعة صباحًا والساعة الثامنة صباحًا.

– مسلسل بابا المجال على التليفزيون الأردني في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً، وعلى قناة SBC في تمام الساعة الثامنة مساءً.

أبطال مسلسل بابا المجال

يشارك في مسلسل بابا المجال من تأليف محمد الشواف، وتحت قيادة المخرج أحمد خالد موسى. العديد من الفنانين مع مصطفى شعبان، منهم:

سوسن بدر

رياض الخولي

نسرين أمين

جومانا مراد

باسم سمرة

محمد رضوان

فرح يوسف

أحمد كشك

هبة حسن

قصة مسلسل بابا المجال

يدور المسلسل حول شخص يعمل ميكانيكي ومع اجتهاده يصبح تاجر قطع غيار سيارات، ويواجه في بداياته العديد من الصعاب والعراقيل التي تعترض طريقه، إلا أن الثبات والتحدي كان لهما تأثير كبير في تطوره بمجال التجارة، حتى أُطلق عليه لقب بابا المجال، وذلك في إطار درامي ممزوج بالإثارة والتشويق.