اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. سارة نخلة تكشف سر ياسمين عز: واخدة حقنة عشان تبيض لونها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة سارة نخلة بالتعليق على حلقة الإعلامية ياسمين عز في برنامج رامز نيفر إند، وهي التي انتقدها الكثير من المشاهدين على جميع وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وحصلت الحلقة على نسب مشاهدة عالية.

اكستنشن ياسمين عز وحقن بياض لونها

وعلقت سارة نخلة من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلة “لما حد يسالك عاملة تجميل يعني اكيد ما يقصدوش ليه انتي بيضة بس سبحان الله اللي على راسه بطحة بقا ما هي حقن الجلوتاثيون الي واخداها عند الدكتور اياه عشان تبيضي لونك دي أول حاجة خطرت على بالك عشان تنكريها عشان الشعب كله عارف لونك قبل و بعد الحقن و اكيد يعني لو مسكت حاجة و مسحتي ايدك اكيد اكيد مش هايطلع بودرة يعني”.

واستكملت سارة قائلة “ما هي حقن بالوريد بس خلي بالك بتأثر على الكلى دي معلومة نسي يقولهالك فرعونك الدكتور، اما الشعر فهو كله اكستنشن طبعاً و عند الكوافير اياه برضو الي بشوفك عندوا دايما الفرعون السوري تقيله دم و باردة و الكاريزما زيرو و المحتوى ٣ زيرو جنب بعض عديمة المحتوى”.