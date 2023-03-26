الليلة.. شيماء سيف في «أنا والقناع» مع منى عبد الوهاب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 مارس 2023 08:23 مساءً - تستضيف اليوم الإعلامية منى عبد الوهاب الفنانة شيماء سيف في برنامجها "أنا والقناع"، والذي يُعرض ضمن خريطة قنوات الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية في رمضان.

وتفتح شيماء سيف قلبها لأول مرة لمنى عبد الوهاب، بعدما تُبدي إعجابها بفورمات البرنامج التي وصفته بالمُختلف والأسئلة التي تجعلها تفتح نقاط كثيرة في حياتها الشخصية وحياتها الفنية.

شيماء سيف هي الضيف الخامس مع منى عبد الوهاب خلال برنامج "أنا والقناع"، بعدما عرضت أمس حلقة النجم شريف منير وقبله الفنانة نيللي كريم وقبلها الفنانة يسرا وقبلها الفنانة غادة عادل، وفي انتظار الإعلان عن عدد من الأسماء والمفاجآت التي يقدمها البرنامج خلال الأيام المقبلة.

وتحاور فيه منى عبد الوهاب في البرنامج عددًا من الفنانين وتكشف العديد من الكواليس الخاصة بحياتهم الفنية والشخصية.

ويأتي موعد برنامج أنا والقناع على قناة الحياة في رمضان 2023، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ليُعرض بعدها على قناة cbc في تمام الساعة العاشرة مساءً.