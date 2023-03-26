محمد فؤاد يرفض تناول اللحم بسبب التكميم، ورامز جلال يحذره من الخصم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 مارس 2023 08:23 مساءً - رفض الفنان محمد فؤاد، تناول اللحم ببرنامج "رامز نيفر إند"، قائلا:"الدكتور محذرني مش هينفع أنا عامل عملية تكميم معدة".

رامز جلال يحذر محمد فؤاد

وتابع خلال مقلب برنامج "رامز نيفر إند":"هو ينفع الحاجة اللى مقدرش أكلها مأكلهاش"، ليعقب الفنان رامز جلال:"لأ هنخصم من الظرف والظرف هيقل".

رامز جلال يسخر من محمد فؤاد

وسخر رامز جلال، من معاناة محمد فؤاد من العرق، قائلا:"الراجل مش عايزة فوطة ده عايز بشكير ينشف فيه".

وسخر الفنان رامز جلال، من هيئة المطرب محمد فؤاد، خلال مقلب "رامز نيفر إند" قائلا: ملمع شعره بورنيش الجزم وبيمارس رياضة الكفتة".

وكشف الفنان محمد فؤاد، خلال برنامج “رامز نيفر إند”، عن الشخصية التاريخية التي يرغب في تجسيدها، مؤكدًا:"نفسي أجسد شخصية صلاح الدين".

شخصية وليد صلاح الدين

وعقب رامز جلال عن الشخصية التاريخية التي يحب محمد فؤاد تجسيدها، قائلا:"أنت بالترنج ده تجسد وليد صلاح الدين".



هواية محمد فؤاد

وعن الهواية التي يحب ممارستها، قال محمد فؤاد:"بحب العب كورة"، ليعقب رامز جلال ساخرًا:"ده مبيلعبش كورة ده واكل كورة".

في وقت سابق، قال الفنان محمد فؤاد: إنه يتمنى الغناء باللهجة الخليجية، ولكن أنا مابعرفش أغني غير اللهجة بتاعتي.

وأضاف الفنان محمد فؤاد خلال لقائه في التليفزيون اللبناني: “غنيت لبناني مرة أغنية “عز عليا النوم” ولكن الكلام دا من زمان كان في ثالث ألبوم ليا، ولكن غنيتها حبا في اللهجة اللبنانية بس بطلع في الآخر مبعرفش أقولها”.

وكان الفنان محمد فؤاد تصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، وذلك بسبب حفله الذي أحياه في لبنان ضمن حفلات عيد الحب.

وفي لفتة إنسانية دخل الفنان محمد فؤاد أثناء حفله في لبنان في نوبة بكاء هستيرية عندما رأى فتاة من ذوي القدرات الخاصة تتفاعل معه حيث قام باحتضانها وتقبيل رأسها وتوقف الحفل لبضع دقائق بسبب تأثره من المشهد.

وانتهى محمد فؤاد من تسجيل ثلاث أغاني جديدة من ألوان مختلفة في الغناء، ومن المقرر يتم طرحهم خلال موسم إجازة منتصف العام الدراسي.

على الجانب الأخر، دخل محمد فؤاد في نوبة من بكاء شديدة لفقدان شقيقه وجثمانه في حرب 67، مؤكدًا أن أمنيته في الحياة هي وجود رُفات شقيقه ودفنها، كما أن والده كان دائم السؤال عن جثمان نجله في كل مكان يذهب إليه، مُشيرًا إلى أن اليوم الذي سيجد به رُفات شقيقه، سيقيم حفلًا كبيرًا، كما أنه سيكون آخر يوم يغني به في حياته، فهو لا يريد أي شيء آخر من الدنيا.