سقوط محمد فؤاد في ”رامز نيفر اند” بعد إلقاء رامز جلال ”التورتة”...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 مارس 2023 08:23 مساءً - يُعرض هذا العام للفنان رامز جلال، برنامج جديد ومختلف، حيث يخوض السباق الرمضاني من خلال برنامجه “رامز نيفر اند”، والذي تختلف فكرته عن كل عام، ويتشوق الجمهور لمعرفة فكرة برنامج “رامز نيفر اند" في شهر رمضان، حيث اعتادو على مشاهدة برنامجه في وقت الإفطار عبر قناة “mbc مصر”.

قرر رامز جلال إجراء مقلب الغسالة بالفنان محمد فؤاد في “رامز نيفر اند"، حيث وصل “فؤاد” معتقدا أنه يقدم دعايا لأحد المطاعم، واستقبلته الإعلامية كارلا حداد، ووصل للمطعم، ليفاجئه رامز جلال والمتنكر في صورة “ويتر”، ويقدم له التورتة، ويفاجئه الثور من خلفه باقتحام المطعم.

وسقط الفنان محمد فؤاد، فور تفاجئه بالثور الذي اقتحم المطعم، وذلك عقب إلقاء رامز جلال “التورتة” على وجه النجم محمد فؤاد، ليدخله الغسالة وتبدأ بالإلتفاف به وبالفنان رامز جلال، وبدأ محمد فؤاد بالتألم بسبب التفافه في “الغسالة”.

أولى ضحايا “رامز نيفر اند”

كشفت قناة “mbc مصر” عن ضحية أولى حلقات برنامج “رامز نيفر اند”، حيث من المقرر أن يحل الفنان محمد رمضان ضيف الحلقة الأولى من “رامز نيفر اند”، الذي يخوض من خلال رامز جلال السباق الرمضاني لعام 2023.

وكان رامز جلال قد آثار الجدل أمس، من خلال تصريحاته حول ضحية أولى حلقات برنامجه “رامز نيفر اند" حيث قال إنه الإعلامي شريف عامر.

واعتذر رامز جلال لضحايا برنامجه “رامز نيفر اند”، من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “يحدث في مصر” مع شريف عامر قائلا: "عايز مبدئيًا أعتذر لكل أصحابي وأخواتي اللي استضفتهم وعملت المقلب فيهم، بعتذر لأي حد هيزعل بعد الحلقة ما تتذاع، وحياة ابني بحبهم وبعتذر لهم وهما حبايبي وعلى راسي".

وتابع قائلا: "محمد عبدالمتعال، واخد مستشفى يستقبل فيها ضحايا البرنامج، عندنا 3 أو 4 ضحايا بس مجرد فحص لكن مفيش حاجة الحمدلله"

قائمة بأبرز ضحايا رامز جلال

الإعلامية المشهورة ياسمين عز.

النجم الكبير والعالمي رونالدو، وهو مفاجأة هذا الموسم.

المطرب حمو بيكا.

الفنانة ياسمين صبري.

كابتن مصطفى شلبي لاعب نادي الزمالك.

الكابتن ابراهيم نور الدين حكم الدولي المصري.

الفنانة عارفة عبد الرسول.

نجوم رامز جلال

وظهر عدد من النجوم في برومو البرنامج من بينهم الفنان محمد فؤاد والإعلامي محمد الغيطي والفنانة شيماء سيف والثنائي الفني محمد فراج وبسنت شوقي والكابتن رضا عبد العال وأحمد حاتم وآخرون.

ضحايا رامز جلال من لاعبي الكرة

كما وقع عدد من لاعبي الكرة ضحايا رامز جلال، منهم أ حمد فتوح لاعب نادي الزمالك ورضا عبدالعال نجم الزمالك والأهلي السابق، بالإضافة إلى محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الأهلي وإمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي بالإضافة إلى مصطفى يونس.أيضًا وقعت الإعلامية ياسمين عز وأمينة شلباية ضحايا رامز جلال، ببرنامج «رامز نيفر إيند».

ويُعرض برنامج رامز جلال الجديد «رامز نيفر إند» بعد الإفطار مباشرة، وتحديدا في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مصر، و7 بتوقيت مكة المكرمة، وهو نفس الموعد الذي يُعرض فيه مقلب رامز جلال كل عام خلال شهر رمضان.