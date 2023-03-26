مى عمر: مستحيل أشارك غادة عبدالرازق أى عمل فنى ولا توجد كيميا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 مارس 2023 08:23 مساءً - أكدت الفنانة مى عمر أنها لا تقبل العمل مع الفنانة غادة عبد الرازق فى المستقبل، وأنها لن تقدم على الخطوة مهما حدث.

وتابعت فى تصريحات لبرنامج "حبر سرى"، أنها لا توجد بينها وبين غاده كيميا فنية، ولا تعتقد أنهم يصلحن للعمل سويا.

وأضافت: طبعًا زعلانة بسبب الخلاف بينها وبين زوجى محمد سامى، وزعلانة على زعله.

يذكر أن الفنانة مى عمر تشارك في السباق الرمضانى بمسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال، مى عمر، داليا مصطفى، مراد مكرم، ميمى جمال، والإخراج خالد مرعى.