اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. فوازير رمضان 2023.. عودة الراحل سمير غانم على نايل سينما بالشخصيات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ينقب جميع المشاهدين عن فوازير رمضان 2023، وذلك بعد رجوع الفنان الراحل سمير غانم على قناة نايل سات التي تعيد من جديد عرض فوازير الشخصيات، وهي التي قدمها لأول مرة في عام 1982، وقدمت فوازير الخاطبة في عام 1981.

سمير غانم في فوازير رمضان 2023وتقدم فوازير رمضان 2023 الذي تفاعل معها الكثير من المشاهدين وخاصة بتقديم سمير غانم الكثير من الشخصيات التاريخية الهامة والشهيرة، والجمهور يخمن من هي الشخصية التي يقصدها، وتقدم طوال 30 حلقة بـ 30 شخصية طوال شهر رمضان المبارك، ومنهم جحا، روميو، الخديوي إسماعيل، طرازان، مجنون ليلى وهتلر، الإسكندر، نجيب الريحاني وعلي بابا وغيرهم.

فوازير رمضان على نايل سينما

وظهر في جميع حلقات فوازير رمضان الكثير من الشخصيات الذي قدمهم الراحل سمير غانم، ومن سحر رامي وليلي علوي وإيمان الطوخي وهالة صدقي ودلال عبد العزيز وغيرهم، وهي من إخراج الراحل فهمي عبد الحميد، وهي من أهم الأعمال التي حصلت على نسبة مشاهدة كبيرة.