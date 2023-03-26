اتفرج- انت الان تتابع خبر الصوت الشتوي.. أعمال فنية سخرت من ياسمين عز بعد حلقتها مع رامز والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أثارت حلقة الإعلامية ياسمين عز مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتصدرت التريند على محرك البحث جوجل بعد حلقتها أمس مع الفنان رامز جلال فى برنامج «رامز نيفر إند» والذى يعرض على قناة MBC مصر .وعملت بعض الأعمال التليفزيونية المعروضة حاليا على السخرية من ياسمين عز في الدراما الرمضانية، و من أبرز هذه الأعمال مسلسل «الكبير اوى 7» ، ومسلسل 1000 حمد لله على السلامة .

حلقة ياسمين عز في رامز نيفر إند

وجاءت السخرية من ياسمين عز في مسلسل الكبير أوى 7 من عبارتها الشهيرة الصوت الصيفى والصوت الشتوى والتى كانت حديث السوشيال ميديا بعد اطلاق هذه العبارة فى برنامجها كلام الناس.

في مشهد جمع بين الكبير ومربوحة يروى عن حلم الكبير الجميل وهو الزواج من الفنانة الاستعراضية لورديانا وتتلقى مربوحة الخبر بالدهشة والصدمة، يستيقظ على صوت مربوحة المزعج قائلا : صوتك صيفى، عايز أسمع صوت شتوى، وهى الجملة الشهيرة التى قالتها ياسمين عز فى إحدى حلقات برنامجها كلام الناس المذاع على قناة mbc مصر .

السخرية من ياسمين عز

أما في مسلسل 1000 حمد لله بالسلامة”سخر كل من شيماء سيف ومى كساب من ياسمين عز، خلال مشهد يشاهدون فيه برنامج ياسمين عز في إحدي الحلقات تتحدث عن كيفية الاهتمام بالرجل، قالت شيماء سيف “دى عايزة تفقع مرارتى” ومى كساب ترد “بتقول حاجات غريبة وواقفة جنب الرجالة”.