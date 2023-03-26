اتفرج- انت الان تتابع خبر بالقفطان.. درة تخطف الأنظار بإطلالة مميزة على إنستجرام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نجحت الفنانة التونسية درة في خطف الأنظار إليها، في أحدث ظهور لها بمواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة مميزة نالت إعجاب الكثير.حيث نشرت درة من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة صور لها، ظهرت فيها مرتدية قفطانًا باللون البيج، وأسفله بدي أبيض وبنطال بنفس اللون، وتركت شعرها ينسدل على كتفيها، وأرفقت مع الصور التعليق التالي: ” الأمان أعلى منزلة من الحُب , و أعظم الأشياء أن تمنح أحدهم طمأنينة .. كل شهر ونحن في أمان والأيام القادمة أفضل”.

وقد تفاعل المتابعون مع تلك الإطلالة، فجاءت بعض التعليقات على النحو التالي: (انتي حلوه اوي)، (جميلة)، (كل عام وانتي قمرهم).

مسلسل درة

يُذكر أن الفنانة درة تشارك في موسم رمضان المُقبل من خلال بطولتها لمسلسل “الأجهر” والذي تشترك فيه مع عدد من النجوم.

مسلسل الأجهر بطولة عمرو سعد، درة، سيد رجب، خالد زكي، ناهد السباعي، سارة سلامة، عارفة عبد الرسول، وهو من تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي، وإنتاج صادق الصباح، وإخراج ياسر سامي.