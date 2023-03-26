وزير السياحة والآثار والمنسق المُقيم للأمم المتحدة في مصر يبحثان سبل تعزيز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 مارس 2023 05:23 مساءً - استقبل، اليوم، السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، السيدة إيلينا بانوفا المنسق المُقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة في مجال السياحة والآثار.

واستهل السيد الوزير اللقاء بالترحيب بالسيدة إيلينا بانوفا، مثمناً على عمق العلاقات الوطيدة التي تربط بين الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة والتي تشهد تعاوناً مثمراً من خلال المنظمات التابعة لها.

وخلال اللقاء، تم استعراض الأنشطة التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة في مصر، والتأكيد على حرص الأمم المتحدة لتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في كافة مجالات التنمية ولا سيما السياحة والآثار.

وتطرق اللقاء أيضاً للحديث عن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي تهدف إلى تحقيق نمو سريع في الصناعة يتراوح ما بين 25% إلى 30% سنوياً، والتي من أبرز محاورها العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة بها وذلك من خلال عدة طرق من بينها تدريب العاملين بقطاع السياحة والآثار لتنمية قدراتهم ومهاراتهم ورفع كفاءة الخدمات السياحية بالمتاحف والمواقع الأثرية وإتاحتها لذي الاحتياجات الخاصة.

كما تم الحديث عن الأنماط والمنتجات السياحية المختلفة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري والتي تلبي احتياجات السائحين من مختلف دول العالم والتي من بينها منتج السياحة الشاطئية والترفيهية ومنتج السياحة الثقافية وغيرها.

كما تم الإشارة إلى دور الوزارة كرقيب ومُنظم ومرخص للعمل داخل صناعة السياحة في مصر ومدير لبرامج الإنفاق العام التي تهدف إلي خدمة صناعة السياحة كما تساهم في تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره وتحقيق مزيد من النجاح والنمو والازدهار مع اضطلاعه بمسئولياته.

وقد حضر اللقاء، الأستاذة يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، والمستشار عمرو عبد الله المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار.