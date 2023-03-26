اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. إعلان ويجز اتصالات في رمضان 2023.. لأول مرة نقدم لكم كلماته والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت شركة اتصالات بطرح إعلانها الجديد في رمضان 2023، وقدم ويجز الإعلان الخاص بها، وظهر معه خالد النبوي والموسيقار الكبير عمر خيرت وهو يعزف الموسيقي من بداية إلي نهاية الإعلان، وأيضاً ظهر الكثير من نجوم النادي الأهلي.

إعلان ويجز اتصالات في رمضان 2023وحمل الإعلان عنوان سابق بكتير وفكرته جاءت حول تحدى النفس والتفوق والحصول على الكثير من النجاحات، وأيضاً أن تسبق في النجاح وأن لا تنظر لنجاح أحد، وحصل على إعجاب الجميع والكثير من التعليقات الإيجابية من رواد السوشيال ميديا، وشركة اتصالات قدمت إعلان مميز وحصل على ملايين المشاهدات وصلت لـ 3 مليون في وقت قصير.

كلمات إعلان اتصالات غناء ويجز

وتقول كلمات أغنية سابق بكتير إعلان رمضان 2023 اتصالات:

ولما بسبق نفسي بفكر

أنا نفسي اللي عايز أسبقها

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حيث قال خالد النبوي:

لما تفكر تسبق

متسبقش غير نفسك

ساعتها هتبقى سابق بكتير