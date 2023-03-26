اتفرج- انت الان تتابع خبر مواعيد مسلسل ليلة السقوط.. تعرف عليه والقنوات الناقلة له في رمضان 2023 والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يريد جميع المشاهدين حالياً معرفة مواعيد مسلسل ليلة السقوط والقنوات التي تقوم بعرضها، وهو من ضمن المسلسلات التي تقدم في السباق الرمضاني 2023، وفيه عدد كبير من الفنانين من جميع أنحاء العالم العربي وأبرزهم النجم طارق لطفي.

مسلسل ليلة السقوط

ويعرض المسلسل على قناة روتانا دراما يومياً الساعة 9:30 مساءاً بتوقيت سوريا والـ 8:30 مساءاً بتوقيت القاهرة، وتعرض على قناة lbc اللبنانية الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت سوريا والـ7:30 بتوقيت القاهرة، ويتم عرضه من خلال قناة زاكروس العراقية في الساعة الـ 9 مساءاً بتوقيت سوريا والـ8 مساءاً بتوقيت القاهرة.

ويشارك في بطولة مسلسل ليلة السقوط الكثير من الفنانين ويصل عددهم لـ 150 فنان من الوطن العربي ومن بينهم طارق لطفي وأحمد صيام، ومن سوريا كيندا حنا وباسم ياخور، ومن الأردن صبا مبارك، وهذا بجانب عدد كبير من الفنانين من العراق جواد الشكرجي، خليل إبراهيم، سمر محمد وذو الفقار خضر وحسن هادي وبهاء خيون و رهام البياتي وكادي القيسي وروكيان الوادي و محمد يوزباكي و الشابة سارة أوس.