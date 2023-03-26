اتفرج- انت الان تتابع خبر اعلان جورجينا للعطر .. اتفرج صديقة كريستانو بتتكلم عربي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت صديقة كريستانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ونادي النصر السعودي منشور لها خلال الساعات القليلة الماضية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام حول اعلان جورجينا للعطر.وظهرت صديقة كريستانو رونالدو في اعلان جورجينا للعطر وهي تحدثت باللغة العربية عن مدى إعجابها بالثقافة السعودية وإنها تشعر بالأمان هنا وتقدر القيم العائلية دخل المملكة خلال الفترة الماضية.

عطر جورجينا السعودي :