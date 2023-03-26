نيللي كريم تشعل السوشيال ميديا بقصص زواجها في المسلسلات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 مارس 2023 01:26 مساءً - أشعلت الفنانة نيللي كريم السوشيال ميديا بالحديث عن حظها فى الزواج من خلال مسلسلات رمضان وان حظها دائما خيانة أو غدر أو موت ولم تكتمل لها قصة حب ناجحة من البداية للنهاية ولكن دائما تبدأ قصة حب وتنتهي بمأساة ومعاناة.

حيث بدأ حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور نيللى كريم في مسلسل عملة نادرة رمضان 2023 وخاصة بعد مقتل بلال زوج "نادرة "نيللى كريم" في أول الأحداث.

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل عملة نادرة، ولادة نادرة "نيللي كريم" لطفلها وسط سعادة الجميع، خاصة حماها عبد الجبار "جمال سليمان"، الذى أمر بذبح العجول لأهل النجع جميعا، وإعفائهم من دفع ثمن المعدية لمدة شهر احتفالاً بقدوم حفيده.

وكانت الأحداث في أول حلقة سعيدة بين نادرة "نيللى كريم"، وزوجها بلال "علي الطيب" وأنها أحبته من أول نظرة ووقعت في حبه عندما كان يرقد في المستشفى وتطورت علاقتهما وأحبها وطلب يدها للزواج وتكللت قصة حبهما بولادة نادرة لطفلهما يوسف.

ولكن الأحداث لن تظل سعيدة كثيرًا وكشفت نادرة عن مخاوفها لزوجها بلال "علي الطيب" بسبب إنجابها الولد ما سيدفع إخواته للعداوة وبالفعل حدث ما خافت منه نادرة وقتل مسعود "أحمد عيد" أخوه بلال "علي الطيب" وذلك بعدما كتب والدهما عبد الجبار 50 فدانا على البحر إلى "يوسف" ابن بلال وحفيده.

في مسلسل "فاتن أمل حربى" كانت تعانى من عنف زوجها وطلاقها وعدم دفع أموال على أولاده، وأيضا في مسلسل اختفاء قتل زوجها وحاولت معرفة من قتله وفي مسلسل "لأعلى سعر" عانت من خيانة زوجها لها مع أعز صديقة لها.

ومسلسل "عملة نادرة" يعرض حصريا على قناة CBC ومنصة WATCH IT تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل ، وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه مشاكل كثيرة.