تعرف على أجر ياسمين عز بعد ظهورها في برنامج رامز جلال

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 مارس 2023 01:26 مساءً - أثارت الإعلامية ياسمين عز حالة من الجدل الواسع فور ظهورها فى برنامج “رامز نيفر إند”، الذى يقدمه الفنان رامز جلال ويعرض في رمضان الحالي.

وبرغم انتهاء حلقة ياسمين عز مع رامز جلال أمس، السبت، إلا أن أصداءها ما زالت مستمرة، حيث خرجت بعض التسريبات والتفاصيل غير المؤكدة عن الأجر الذى حصلت عليه ياسمين عز مقابل ظهورها فى البرنامج.

وخرجت تقاير تؤكد أن ياسمين عز تقاضت أجر 60 ألف دولار من أجل الظهور فى برنامج “رامز نيفر إند” مع رامز جلال، وفقا لموقع الفن اللبنانى.

وبرغم تسريب هذه المعلومة، إلا أن أيا من الطرفين، سواء صناع البرنامج أو ياسمين عز نفسها، لم يؤكد أو ينفِ.

وروجت الإعلامية ياسمين عز لحلقتها ببرنامج رامز جلال من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلقت موجهة نصيحة لسيدات مصر قائلة: "يا مدام أنا وعدتك إنك هتشوفينى فى رمضان ووفيت بوعدي، أرجوكي بعد ما تخلصي شماتة، زي ما نا فرحتك، تقومي تفرحي فرعونك بكوباية شاي وطبق قطايف بالمكسرات وما تحطيش سكر علشان منبع السكر قاعد جنبك، مشاهدة ممتعة يا مدام".

وأكدت “عز”، من خلال ذلك التعليق، أنها ستكون محور “شماتة” سيدات مصر بعد عرض حلقتها مع رامز جلال، وذلك بسبب النصائح التي تقدمها لهن من خلال برنامجها "كلام الناس".