اتفرج- انت الان تتابع خبر مي سليم: مستعدة أتجوز للمرة الثالثة وإحساسي بالوحدة مضايقني والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قالت الفنانة مي سليم، أنها مستعدة لخوض تجربة الزواج للمرة الثالثة، وأنها تبحث عن رجل يحتويها بعد التعب الذي لاقته عقب انفصالها مرتين.

وأضافت “مي” خلال حلولها ضيفة في برنامج “العرافة” المُذاع على قناة المحور: “أنا فعلا عايزة أتجوز، خلاص زهقت من الوحدة، أول جوازة ليا ماكنتش عايزة أنفصل من أبو بنتي لأنه كان حنين عليا، أبويا اتوفى وعمري 40 يوم، وطول عمري شايفة أمي لوحدها وده كان مضايقني”.

مي سليم: ماكنتش حابة انفصل في جوازاتي

وتابعت: “كنت بحس أننا محتاجين حد، أنا عيشت دور الراجل والست كتير وزهقت منه، كنت على طول أقول نفسي أتجوز حد أكمل معاه حياتي وأحس أنه مالي عليا دنيتي، ماكانش نفسي أنفصل لا في المرة الأولى ولا التانية، طول عمري كنت أتمنى إني أعيش في سلام”.

واستطردت: “بكره الانفصال ومش بشجع عليه لأنه مسؤولية كبيرة، ولما انفصلت في المرة الأولى ماكانش معايا 20 ألف جنيه، واضطريت إني أنقل من الغنا للتمثيل وكنت مسؤولة عن بيتي، نفسي الجوازة التالتة تبقى تابتة، وياريت ربنا يكرمني براجل يراعي ربنا فيا”.