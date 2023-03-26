ماركة كوتشي كومبارس تضع مسلسل ”سره الباتع” في جدل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 مارس 2023 12:29 مساءً - رصدت الحلقة الثانية من مسلسل سره الباتع خطأ تاريخي ضمن أحداثه الدرامية الذي يتم عرضه عبر شاشة قناة ON، كما يتم عرضه أيضًا على منصة WAtch IT.

حيث شهدت أحداث الحلقة الثانية معركة كبيرة بين الفرنسيين والمماليك، وكان النصر فيها للفرنسيين بقيادة نابليون بونابرت، وقام المماليك الهروب من قرية شطانوف.

وكشفت الكاميرات ارتداء الجنود المماليك لـ أحذية تنتمي لـ إحدى الماركات الحديثة والتي لم تكن موجودة في هذه الفترة التاريخية، وهذا ما أثار ضجة كبيرة عبر مواقع السوشيال ميديا .

وجاءت التعليقات على المشهد ساخرة، أبرزهم: “ملبس المماليك أديداس” ، “حلو أوي المملوك اللي لابس كوتشي ده” ، “المماليك لابسين أديداس في مسلسل سره الباتع”.

مسلسل (سره الباتع) للمخرج خالد يوسف مأخوذ عن رواية للأديب الراحل يوسف إدريس، وهو بطولة أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم، ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدى الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، ألفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.

ويشارك فى المسلسل كضيوف شرف عدد من الفنانين أبرزهم كريم فهمي، ماجد المصرى، أحمد صفوت، أشرف زكي، بيومى فؤد، شريف الدسوقي، الشاعر الكبير جمال بخيت، الشاعر هشام الجخ، الشاعر ابراهيم عبد الفتاح، الإعلامية بثينة كامل، المحامي طارق العوضي.