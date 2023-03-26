اتفرج- انت الان تتابع خبر "علاقة مشروعة" في الحلقة الثالثة السائق يكشف خيانة ياسر جلال والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في الحلقة الثالثة من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة النجم ياسر جلال، والذي يعرض على قناتي الحياة و DMC ومنصة Watch it، ذهبت ابنة "عمرو" ياسر جلال، إلى مكتب كاستينج دون علم والدها، وذهبت ميمي جمال "والدة عاليا" داليا مصطفى إلى المستشفى لخضوعها لبعض الفحوصات بسبب التعب، وطلب منها الطبيب أن تجرى عملية قسطرة وستكون في يوم آخر.





وكان المشهد الذي يليه مشهد "عمرو" ياسر جلال و "بثينة" مي عمر، بعد زواجهما، حيث طلبت منه "بثينة" أن يجلس معها بعض الوقت وقامت باصطحابه معها بمنزلها، وأثناء مغادرته للمنزل، وفى لحظة وداع رومانسية، على باب المنزل، جاء السائق الخاص به بعدما طلبت منه زوجته الأولى "عاليا" داليا مصطفى أن يقوم بتوصيل طعام لصديقتها "بثينة"، وانتهت الحلقة بشكل تشويقي لما تحمله الحلقة المقبلة ليكشف السائق خيانة عمرو لزوجته.



ويذكر أن مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقي، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي.



وتتمحور قصة مسلسل علاقة مشروعة في إطار تشويقي حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجي، وفكرة الزواج الثاني، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء في مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التي تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعاني من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.