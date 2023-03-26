اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج.. ياسمين صبري تفاجئ الجميع بظهور لا يقاوم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة ياسمين صبري مجموعة من الصور الجديدة لها في الساعات الماضية عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي للتبادل الفيديوهات والصور “انستجرام”.وظهرت ياسمين صبري خلال في الإعلان الذي تقدمه مع الفنان أحمد عز لأحدي شركات العقار، مرتدية بدلة من اللون البني الضيق وتحمل في يدها بوكية ورد أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاه مع ترك شعرها على ظهرها، مما أثار إعجاب جمهورها

وعلق الكثير من جمهورها على الصور مثل عسل في الاعلان لازم تشتغلي مع عز حاجه كوميدي.

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