اتفرج- انت الان تتابع خبر لورديانا تشارك جمهورها صور بفستان الفرح.. مش هتصدق مين العريس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الراقصة البرازيلية لورديانا، مجموعة من الصور الجديدة لها خلال الساعات الماضية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات الصور انستجرام.وظهرت لورديانا خلال مشاركتها كضيفة شرف في مسلسل الكبير أوي الجزء السابع وبالتحديد في الحلقة الأولي، مرتدية فستان زفاف مكشوف من منطقة الصدر، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه والإكسسورات ومع ترك شعرها على ظهرها، معلقة أحلى لولو عروسة

وكانت الراقصة البرازيلية قد كشفت في تصريحات سابقة لها أن الأغاني الموجودة في جمهورية مصر العربية تختلف تماماً عن الأغاني الموجودة في البرازيل.

شاهد من هنا