”ماجدة خير الله” تشيد بأداء أحمد عيد في عملة نادرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 مارس 2023 11:26 صباحاً - نشرت الناقدة ماجدة خير الله تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تشيد فيه بمسلسل عملة نادرة وأداء أحمد عيد.

وقالت ماجدة خيرالله عن عيد : رغم تاريخه الذي يقترب من عشرين سن في تقديم أدوار كوميدية راقية، ومختلفة عن السياق المتداول، إلا أنَّ أحمد عيد، استطاع أن يصنع لنفسه تاريخًا جديدًا مع مسلسل عمله نادرة، ليؤكّد أن الممثل صاحب الموهبة يستطيع أن يقدم مختلف الأدوار بنفس المقدرة ودرجة الكفاءة والإقناع، بدون افتعال ولا تخشين صوت ولا رفع حواجب ولا مبالغة في الأداء.

وأضافت ماجدة خير الله : يلعب شخصية قاتل أخيه، الذي يطمع في ورثه من أطيان وزوجة أيضًا، إنَّه صانع الصراع ومحرك الحدث، ويقف بشموخ بين مجموعة من كبار النجوم اعتادوا تقديم أدوار الشر بلا أي تنوع أو تجديد أو ابتكار.

وكان أحمد عيد كشف عن سبب غيابه عن الدراما وتفاصيل شخصيته فى مسلسل"عملة نادرة" الذى يخوض به المارثون الرمضانى 2023.