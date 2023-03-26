”بابا المجال” يتصدر التريند بعد عرض الحلقة الثالثة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 مارس 2023 10:25 صباحاً - تصدر مسلسل "بابا المجال" للنجم مصطفي شعبان موقع "جوجل" وموقع التدوينات الصغيرة "تويتر" وذلك بعد عرض الحلقة الثالثة الذي عرضت عبر شاشة قناة "النهار".

بدأت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "بابا المجال " بأحداث مثيرة، وعقب انتهاء الحلقة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أحداث الحلقة عبر السوشيال ميديا.

ويذكر أن انتهت الحلقة الثانية بمجيئ رجال الشرطة للقبض على مصطفى شعبان "زين" وذلك لاتهامه بقتل رجال أعمال وسرق ذهب واموال والحكم عليه بالإعدام.

وبدأت الحلقة الثالثة بالقبض على مستشفى شعبان "زين" ومواجهته بهذه القضيه.. واعترف" زين " بكل شيئ وطلب من رجال الشرطة انهم يسمحولوا يخرج للاطمئنان على والدته الفنان سوسن بدر لذلك اعترف بكل شيئ.

وانتقلت والدته إلى المستشفى بعد أن فقدت وعيها بعد معرفة القبض على ابنها زين.

وقامت زهيرة بالأتصال للمرة الأولي بوالده زكريا الديب الذي أبعدته عنه كل هذه الفترة لإبلاغة عما أصيبة أبنه وعندما سمعت صوته لم تستطيع التحدث مع فقامت بغلق المكالمة فورا.

وكشفت أحداث الحلقة الثالثة أن عائلة زكريا الديب يكذبون عليه بأنه مصيب بمرض السرطان ليقوم بتقسيم الورث ويصيب أيضا بمرض الأكتئاب.

وكان زكريا الديب يبحث عن ابنه زين ليقوم بتوزيع الورث عليه ولكن لايستطيع مقابلته فيبداء زكريا الديب بتقسيم هذا الورث.

وحرصت شقيقة زين الصغيرة بالزيارة له في الحبس مع أحضار له مبلغ من المال، ثم ذهبت إليه أيضا حبيبته الذي كانت معبرة عن فرحتها بسبب التهمة القتل الملفقة به لأنها سوف تحصل علي العديد من الأموال الذي قام بسرقتها، كما كانت تريد معرفة مكان هذه الأموال، مما أدي إلي أستغرب زين لأنها تصدق هذه التهمة.

وعند دخول زين الحجز يفاجأ بالأشخاص الذي كانوا يطلبون منه فتح السيارة الذي تم سرقتها، وقام زين بضربهم ثم قام بجرح نفسة لتختم به الحلقة.

يشارك في مسلسل «بابا المجال» بقة كبيرة من النجوم المتميزين أبرزهم: مصطفى شعبان، باسم سمرة، جومانا مراد، سوسن بدر، رياض الخولي، محمود حافظ، سماء إبراهيم، محمد رضوان.