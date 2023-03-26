مذكرات زوج في العشرة الأوائل في تريند وسائل الاجتماعي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 مارس 2023 09:29 صباحاً - استطاعت الحلقات الأولى من مسلسل مذكرات زوج احتلال المركز الثامن ضمن التريند المصري وحققت حلقاته إشادات كبيرة بين الجماهير ووسائل التواصل الاجتماعي.

ويتكون المسلسل من ١٥ حلقة، ومأخوذ عن رواية للكاتب الراحل الكبير أحمد بهجت وأعد المعالجة الدرامية لها والسيناريو والحوار الكاتب محمد سليمان عبد المالك.

ويخرجه تامر نادي.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم طارق لطفي وخالد الصاوى وعائشة بن أحمد، بالاضافة إلى الفنانة سما ابراهيم، وادوارد، وعمر الشناوي، وسارة الشامي، وجيهان الشماشيرجي، وفدوي عابد، وعلى الطيب، وعدد كبير من النجوم.

ويعد المسلسل من إنتاج اروما ستوديوز تامر مرتضى، ويتم عرضه عبر مجموعة قنوات cbc، و منصة watch it.