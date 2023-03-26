انفعال مي عز الدين علي ربة عملها بسبب الموضة بـ الحلقة 3...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 مارس 2023 09:29 صباحاً - كشفت أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 3 تصاعدًا كبير فى الأحداث، حيث بدأت بمشهد لانفعال مي عزالدين على ربة عملها بسبب الموضة، فظهرت «راوية» مي عزالدين مع مدام «ماري» التي تريد الأولى أن تتعاون معها وتقوم ببيع الفساتين لها التي تفصلها، وتستمر في العمل معها في الأتيليه الخاص بها.

وتعترض «مدام ماري» على الموضة التي تتبعها «راوية»، وتحاول الأخيرة إقناعها بأنها تفصل على صيحات الموضة وارتباطًا بالمشاعر والرومانسية أيضًا في الوقت ذاته، ولكن تصر مدام ماري على الرفض وتهددها بأنها ستتخلى عنها وترفدها من عملها، وتنفعل عليها «راوية».

وفي مشهد آخر، ظهر «طه القماش» أمير كرارة، وهو يلاحق الشرطي الزناتي ليؤكد له أنه لم يخف من تهديده له بالبحث وراءه والقبض عليه متلبسًا بتجارة الكحوليات، كما أوضح له الأول أنه بحث عن «جابر» الذي ذكر اسمه خلال تفتيش منزله ووجده خواجة غير مصري، وسط نظرات تحدٍ له بأنه لم ينجح في القبض عليه.

مسلسل سوق الكانتو يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم فتحي عبدالوهاب، ومي عزالدين، وعبدالعزيز مخيون، وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.