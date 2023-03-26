روان الفؤاد: ادعاءات رانيا يوسف عني في برنامج ” حبر سري ”...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 مارس 2023 08:23 صباحاً - استنكرت الفنانة روان الفؤاد ما أثير من الممثلة رانيا يوسف و كلامها عنهت في فيلم ” هو في كده ” في برنامج حبر سري مع الإعلامية اسما ابراهيم .

وردت الفنانة روان الفؤاد عن هذه الادعاءات الباطلة التي قالتها رانيا يوسف في البرنامج ووضحت وجهة نظرها قائلة: أولا من واجب الاحترام والتقدير عند الحديث عن أي فنانة زميلة يتوجب ذكر اسمها بالخير او تلتزم الصمت ؛ لكن رانيا يوسف افتقدت الي أدبيات الحوار عند الحديث عني في البرنامج والتقليل من زملاء أخرين .

وأضافت: ثانيا فيما يخص الفيلم ووضع صورتي علي الافيش مع رانيا يوسف هذه وجهة نظر المنتج والمخرج ولم يتدخل فيها اي فنان داخل العمل كنت اتمني الحديث عن أمور تخصها فقط دون المساس بذكر اسمي في جملة غير مفيدة وبستنكر فيما دوري في الفيلم فهو كان بطولة مشتركة بيني وبينها وليس صحيح اني ظهرت في ثلاثة مشاهد فقط هذا ادعاء باطل وكاذب منها .

وتابعت: كل مشاهدي في الفيلم كانت معها وفي لوكيشن واحد وهذا الفيلم كان بعد نجاحي في مسلسل ” شيخ العرب همام” مع النجم الكبير يحيي الفخراني والنجمة صابرين وكذلك مسلسل ” وادي الملوك” الذي حقق شعبية كبيرة عند عرضه.

وواصلت: ثالثا في نفس البرنامج أرادت رانيا التقليل من نجمات كبيرة اعلي منها في النجومية والتمثيل مثل النجمة نادية الجندي والنجمة زينة ولكن لغة الكلام في البرنامج تنم علي أسلوب غريب وعجيب وتدني لغة الكلام من ممثلة ليست مبتدئة.