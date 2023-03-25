شاهد.. تامر حسنى يطرح كليب أغنية رمضان كريم

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 مارس 2023 04:26 مساءً - طرح الفنان تامر حسنى، فيديو كليب جديد لأغنية "رمضان كريم"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، احتفالاً بالشهر الكريم.

وتعد أغنية رمضان كريم من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، وتوزيع محمد ياسر.

ويعد كليب اغنية رمضان كريم لهذه الاغنية الثانى بعد أن طرحها تامر حسنى العام الماضى.

نشر المطرب تامر حسني، عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" فيديو للمخرج والمطرب أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت بعد إصابته بمرض مناعي نادر "ميلر فيشر" وسفره للعلاج بالخارج.

وعلق الفنان تامر حسني على الفيديو: "أحمد ثروت صديقي وابن الفنان الغالي أوي المطرب الكبير محمد ثروت بمنتهي الحب والرضا والإيمان تقبل محنه كبيرة من ربنا أنه يصاب بمرض نادر يأثر على رجله وميمشيش، وكان بيحضر لزواجة، وفي كلامي معاه قولتله انا كنت بكلمك اهون عليك والحقيقة لاقيته مش محتاج وهو من إيمانه بقضاء ربنا مهون على نفسه ونفسيته في أعلى درجات الرضا بيهزر ومبسوط، قولتله بأيدك تحول المحنه لمنحه وقالي أنا بعمل كده دلوقتي وفاهم الاختبار كويس وهنجح فيه وهخف وهمشي تاني على رجلي.

وتابع: “فضل يحكي طول المكالمة عن حب أسرته واهتمامهم بيه واخلاص خطيبته وقد ايه الموقف أظهر معدنها الأصيل وازاي بتسانذه وبتسهر على رحته طول الوقت، انا كمان بشكرهم وبشكرها جدا وبحييها على قلبها وتربيتها الأصيلة”.

كما أضاف: “ربنا يشفيك يا أحمد ويفرح قلبك بقدر ثقتك العظيمة في ربنا، الثقة العظيمة الي انا شوفتها النهاردة وافرح معاك في فرحك قريب ان شاء الله، ادعوله معايا يا شباب ربنا يشفيه ويشفي كل مريض”.

يذكر أن طمأن المخرج والمطرب أحمد ثروت، نجل الفنان محمد ثروت الجمهور على حالته الصحية بعد سفره للعلاج في المانيا.