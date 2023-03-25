حمادة هلال يواصل الترويج لـ”المداح 3”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 مارس 2023 12:29 مساءً - أعرب الفنان حمادة هلال، اليوم السبت، عن سعادته بالنجاح الذي يحققه مسلسله «المداح 3»، الذي يعرض حاليا خلال موسم الدراما الرمضاني، مشيرا إلى أن العمل يتصدر محركات البحث على منصات التواصل الاجتماعي.

وواصل حمادة هلال الترويج للمسلسل عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام بتغيير صورة صفحته وصورة الغلاف، فضلا عن نشر بعض مشاهد الحلقتين الأولى والثانية من المسلسل.

وكتب حمادة هلال عبر صفحته على فيسبوك: «الحمد والشكر لله المداح أسطورة العشق يتصدر بحث فيسبوك ومواقع السوشيال ميديا».

وقال حمادة هلال إن حلقات المسلسل الأولى أثارت رد فعل إيجابي من جانب المشاهدين، لأن قصة العمل دخلت في أجواء الإثارة من أول حلقة.

وأضاف أن الجزء الثالث من المداح سيجذب الجمهور لمتابعته مع تصاعد الأحداث التي تتخللها العديد من المفاجآت غير المتوقعة.