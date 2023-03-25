اتفرج- انت الان تتابع خبر خناقة بين رانيا يوسف وبسمة وهبة: بتروحي إسبانيا وعملتي لنا فضيحة بسبب الصور والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت الفنانة رانيا يوسف أنها لا تستبعد ابداً أن تعيش بعيداً عن القاهرة، وهي تفضل أن تعيش في أسوان ولكنها في الوقت نفسه ولا يمكنها أن ترحل عن مصر، وحتى إذا كانت تزور إسبانيا من فترة إلى أخرى، وهذا أثناء حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة والتي تقدم برنامج “90 دقيقة” على قناة المحور.

حوار بسمة وهبة مع رانيا يوسف

ووجهت بسمة وهبة حديثها لـ رانيا يوسف قائلة “بتروحي إسبانيا وعملتي لنا فضيحة بسبب الصور”، ورفضت رانيا يوسف هذه التسمية، قائلة: “أنا معملتلكيش فضيحة، كلمة كبيرة، اتصورت مع خوان لابورتا رئيس برشلونة، بس مفيش فضيحة، هو أنا اتصورت في أوضة النوم”.

وقالت بسمة وهبة “”لابورتا رجل عنصري ويهاجم العرب والمسلمين بشكل مستمر”،وردت رانيا يوسف قائلة “وأنا مالي؟! هو أنا هتجوزه، أنا مش رايحة أحارب، هو مشتمنيش عشان أخد منه موقف شخصي، معرفش إنه عنصري، لاني شفته في كافيه ومش المفروض أفتح السي في بتاعه أشوف اتجاهاته ايه، وعموما هو مش كاره مصر ولا العرب، بدليل إنه كان هيتجوز واحدة مصرية”.