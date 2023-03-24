اتفرج- انت الان تتابع خبر مواعيد عرض المسلسلات السورية 2023.. تردد سوريا دراما لعرض باب الحارة وحارة القبة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - الدراما السورية تحظي باهتمام كبير، وتتناول هذا الموسم قصصاً لأبطال شعبيين، وقد أعلنت الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون في سوريا، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مواعيد عرض المسلسلات السورية في رمضان 2023 على قناة سوريا دراما.

مسلسلات رمضان على قناة سوريا دراماكشفت هيئة الإذاعة والتلفزيون في سوريا، عن موعد عرض مسلسل رمضان على قناة سوريا دراما وهم : (دفا ويعاد – مسلسل باب الحارة الجزء 13 الثالث عشر – مشاعر – حارة القبة – قرار وزير- الكرزون- صبايا 6 – ضيف على غفلة – حب مخبى – العربجي- مقابلة مع السيد آدم).

مواعيد عرض مسلسلات رمضان على قناة سوريا دراما

مسلسل دفا : يعرض في الساعة 10 صباحاً والإعادة الساعة 3 ليلاً.

مسلسل باب الحارة الجزء الـ 13 : يعرض في الساعة 11 صباحاً والإعادة الساعة 1 ليلاً.

مسلسل مشاعر: يعرض في الساعة 12 و الإعادة الساعة 6 صباحاً.

مسلسل حارة القبة الجزء 2: يعرض في الساعة 1 صباحاً.

مسلسل قرار وزير: يعرض في الساعة 2 صباحاً و الإعادة الساعة 5 ليلاً.

مسلسل الكرزون: يعرض في الساعة 3 صباحاً و الإعادة الساعة 2 ليلاً.

تردد قناة سوريا دراما

تعتبر قناة سوريا دراما من لأهم القنوات الموجودة في هذا الوقت، وازدادت عمليات البحث في سوريا وعدد من الدول العربية من أجل مشاهدة الأعمال الرمضانية، وقد نشرت الهيئة العامة تردد قناة سوريا دراما 2023 على النايل سات القمر الصناعي وهو: