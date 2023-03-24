اتفرج- انت الان تتابع خبر في بث مباشر .. صالح العلوي يعتزل الفن ويحرق العود أمام جمهوره والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام الفنان العماني صالح العلوي اعتزال الفن بشكل نهائي خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الجمعة الموافق 24 مارس 2024.ونشر فيديو للفنان صالح العلوي وهو يقوم وهو يحمل آلة العود، التي اشتهر بالعزف عليها ويقوم بحرقها أمام جمهوره في كافة أنحاء الوطن العربي، معلناً اعتزاله الزف بشكل نهائي دون رجعة في القرار مرة أخري.

وأوضح الفنان العماني الجنسية أن سوف يقوم في الفترة القادمة تفرغ لنشر الدعوة الاسلامية في الكثير من دول العالم بدون استخدام آلة موسيقية.

وقد أعلن الفنان المعتزل أدهم النابلسي حذف جميعة الأغاني الخاصة به من على اليويتيوب