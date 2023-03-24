انت الان تتابع خبر اتفرج : مسلسل طاش ما طاش يكشف عن صاعقة التطورات الأخيرة في المملكة .. هذا ما تفعله فتيات السعودية بدون محرم! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ان الحلقة الأولى من المسلسل الكوميدي "طاش ما طاش" عرضت عدد من التغيرات التي حصلت في المملكة، أبرزها قيادة المرأة للسيارة والبوليفارد.

حيث ان القصبي والسدحان تفاجأوا في الحلقة الأولى التي جاءت بعنوان "الصاعقة" بقيادة المرأة للسيارة، وظهرت امرأتان تقفان بجانب سيارة بعد تعطلها، فيما عرض عليهما أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المساعدة.

كما تفاجأ القصبي والسدحان بوفاة شقيقتهم حصة بفيروس كورونا، وتحول الخدمات الحكومية من المراجعات إلى النظام الإلكتروني، والزحام الذي تشهده العاصمة الرياض، ومنطقة "البوليفارد" التي وصفوها بأنها دولة أوروبية.

وجاء ذلك في إطار أحداث الحلقة الأولى التي بدأت بخروج القصبي والسدحان مع أسرتيهما في رحلة للبر بسيارتهم التقليدية، وتعرضهم لصاعقة، اضطرتهم للجلوس في السيارة واستيقاظهم بعد 8 سنوات من النوم.